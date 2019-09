Juve : Le verdict tombe pour la première de Rabiot, c’est pas terrible

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Seulement apparu à une seule reprise lors des cinq premiers matchs, pour 27 minutes de jeu, Adrien Rabiot commençait à s’impatienter. Le milieu de la Juventus Turin subit la concurrence de l’indispensable Blaise Matuidi, pour une fois ménagé mardi.

L’occasion pour la recrue estivale de fêter sa première titularisation contre Brescia (1-2) en Serie A. Sur le plan collectif, tout s’est bien passé puisque les Bianconeri se sont imposés à l’extérieur. En revanche, la performance individuelle de Rabiot n’a pas vraiment emballé l’entraîneur Maurizio Sarri. « Il n'avait pas joué un match entier depuis longtemps, il a un gros potentiel, on se contente de ce qu'il a fait ce soir, mais on attendra plus la prochaine fois », a prévenu le technicien, conscient que l’ancien Parisien sort d’une mise à l’écart de plusieurs mois.

L’argument ne sera pourtant pas valable très longtemps, y compris dans les colonnes de presse italienne. En effet, Rabiot a obtenu des notes comprises entre 5 et 5,5/10 dans les principaux médias, dont TMW qui ne le trouve « pas encore à l'aise dans le schéma de Sarri » même s’il « progresse à la récupération quand il montre son gros impact physique. » Autant dire que le « Duc » sera attendu au tournant à sa prochaine apparition.