Juve : Cristiano Ronaldo se lance un défi pour ses débuts en Italie

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après neuf saisons passées au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus Turin. Un club qui ne l’a jamais laissé indifférent.

« Depuis tout petit, je connais cette équipe et j'ai toujours espéré y jouer un jour. Et je vais le faire », a confié le Portugais dans un entretien accordé à la chaîne officielle de la Vieille Dame, durant lequel il n’a pas caché sa détermination. Connaissant le personnage, on se doute que le quintuple Ballon d’Or a déjà des statistiques en tête.

« Je ne suis pas seulement là pour mes objectifs personnels mais je donnerai le maximum pour aider la Juventus à gagner le plus possible », a tempéré Cristiano Ronaldo, qui préfère jouer la carte collective, en tout cas pour l’instant. Rien à voir avec un éventuel temps d’adaptation puisque l’attaquant de 33 ans ne compte pas traîner avant d’éblouir le championnat italien.

Ronaldo est déjà serein

« Je vais essayer de profiter du moment et de rendre la Juventus plus forte, a annoncé l’ancien joueur de Manchester United. Je sais que j'arrive prêt et bien préparé. Je connais bien la Serie A, je l'ai suivie à la télévision même si je n'y ai jamais joué. J'espère m'adapter rapidement. Mais je ne m'inquiète pas, je le prends comme un défi. Et j'aime les défis. » Avant la reprise du championnat, CR7 a encore une semaine pour peaufiner sa préparation et régler la mire.