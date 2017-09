Juve : Tout le monde est choqué devant Matuidi en Italie

Dans : Serie A, PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est séparé de Blaise Matuidi en le vendant pour 20ME hors bonus à la Juventus Turin.

Alors qu’on pouvait craindre pour son temps de jeu dans un effectif composé notamment de Marchisio, Khedira ou encore Pjanic, l’international français s’avère être un joueur majeur pour Massimiliano Allegri en ce début de saison. Brillant à la récupération du ballon au côté d’un joueur plus technique comme Pjanic, l’ancien du PSG épate tout son monde. Dans l’After sur RMC, Simone Rovera, journaliste pour Sky Sports Italia, confirme l’emballement général provoqué par l’ancien milieu de l’ASSE à la Juve.

« En Italie, certains disent déjà que le duo Pjanic-Matuidi est le meilleur duo d’Europe. Matuidi n’était pas très connu en Italie, et la tout le monde commence à s’enflammer devant ses performances. C’était un joueur du PSG mais comme c’est un joueur de l’ombre, il n’était pas médiatisé en Italie. Il enchaîne les bons matchs et les excellentes notes dans la presse. Il bluffe tout le monde. Allegri a dit : « Matuidi, c’est le joueur parfait ». Aujourd’hui, c’est un exemple pour les joueurs d’un club comme la Juve, ce n’est pas rien » a-t-il déclaré. Un état de forme excellent qui tombe à pic pour l’ancien parisien, qui pourrait bien remplacer Paul Pogba dans le onze des Bleus face à la Bulgarie, le Mancunien étant blessé et suspendu.