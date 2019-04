Ita : Le Milan AC encore rattrapé par le fair-play financier !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Ce mercredi, l'UEFA a annoncé que le Milan AC était de nouveau dans le collimateur de son gendarme financier, et cette fois pour la période allant de 2016 à 2018.

« La chambre d'instruction de l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA (ICFC) a communiqué aujourd’hui sa décision de déférer le cas de l’AC Milan (Italie) à la chambre de jugement de l’ICFC, car le club n'a pas respecté l’exigence relative à l’équilibre financier au cours de la période de surveillance actuelle évaluée lors de la saison 2018/19 et couvrant les périodes de reporting s’achevant en 2016, 2017 et 2018. L’UEFA ne fera aucun autre commentaire sur ce cas avant qu’une décision soit communiquée par la chambre de jugement de l’ICFC. Il s’agit d’une affaire sans rapport avec la décision prise par la chambre de jugement de l’ICFC en décembre 2018 concernant la période de surveillance précédente, qui couvrait les périodes de reporting s’achevant en 2015, 2016 et 2017. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel devant le TAS », précise l'UEFA. De quoi forcément inquiéter le club lombard actuellement quatrième de Serie A et qui peut rêver d'une place en Ligue des champions la saison prochaine.