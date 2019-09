Ita : Le clan Rabiot refuse de revivre une PSG à la Juventus !

Dans : Serie A, PSG, Foot Europeen.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Adrien Rabiot, lequel n'est clairement pas le première choix de Maurizio Sarri à la Juventus et enchaîne donc les rencontres sur le banc de touche. Bien évidemment, le milieu de terrain français ne va pas taper du poing sur la table, les dirigeants turinois n'étant pas du genre à tolérer cela, d'autant plus qu'Adrien Rabiot est arrivé depuis seulement quelques semaines. Mais si l'on en croit SoccerLink, il se pourrait bien que la situation se tende un peu entre le clan Rabiot et la Juventus.

Car si le milieu, parti libre du Paris Saint-Germain après avoir été mis au placard six mois, est bien conscient que physiquement il n'est pas encore totalement à bloc, il estime que ce n'est pas en le laissant sur la touche que Maurizio Sarri obtiendra un rendement maximum. « Là où le joueur aimerait enchaîner afin de prendre du rythme, son entraîneur Maurizio Sarri semble ne pas être de cet avis (...) Adrien Rabiot commence à s’impatienter et aimerait retrouver les terrains une bonne fois pour toute », explique le site spécialisé. Il n'est cependant pas certain que cela changera la situation, Maurizio Sarri n'ayant nullement l'intention de se laisser dicter ses choix.