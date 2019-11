Ita : Ibrahimovic à Bologne, c'est du sérieux

Dans : Serie A.

Zlatan Ibrahimovic pourrait bien faire son retour en Serie A. L'attaquant suédois semble proche de Bologne, c'est du moins ce qu'a indiqué le club italien.

Et si plus de sept ans après avoir quitté l’AC Milan et la Serie A Zlatan Ibrahimovic retrouvait le championnat d’Italie ? Ce samedi, en marge de la défaite de Bologne face à l’Inter, Walter Sabatini, le directeur sportif du Bologna Football Club, a confirmé qu’il avait effectivement entamé des négociations avec le buteur suédois de 38 ans. « Voir Ibrahimovic à Bologne est une possibilité réelle. Faites-moi confiance ce n’est pas impossible. Il étudie notre offre car il veut aider Sinisa Mihajlovic (Ndlr : l’entraîneur serbe du club italien qui est revenu à son poste avoir soigné une leucémie). Nous tentons de trouver une solution pour rendre cette opération possible, ce serait fantastique. On verra… », a indiqué le dirigeant de Bologne, très confiant mais qui ne veut surtout pas crier victoire trop vite, la finalisation d'un tel deal avec Zlatan Ibrahimovic n'étant pas le plus simple à faire. Car si l'attaquant suédois semble prêt à relever ce défi, son agent, Mino Raiola, ne fera pas cadeau de son joueur à Bologne.