Ita : Cristiano Ronaldo va cartonner, il faut juste être patient

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après deux journées de championnat, la Juventus Turin vire en tête avec deux victoires. Mais l’arme offensive n°1 du club italien n’a pas encore marqué. En effet, recruté pour plus de 100ME cet été en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’a pas fait trembler les filets en Série A. Cela n'inquiète visiblement pas (du tout) Massimiliano Allegri. Selon l’entraîneur de la Juve, il suffit simplement d’être patient avec le Portugais.

« Nous devons travailler et nous améliorer. Mais nous avons Cancelo, qui est un nouveau joueur, Bonucci est revenu après un an, et Ronaldo, un nouveau joueur, cela représente 30% de l'équipe. Cela prend du temps. Cristiano Ronaldo ? Le football italien est complètement différent du football espagnol. Ronaldo le comprend et il s'adapte très bien. C'est un gars très humble et je suis très heureux de l'impact qu'il a eu jusqu'à présent » a-t-il confié, loin d’être inquiet sur l’adaptation de Cristiano Ronaldo au championnat italien. Il faudra néanmoins que l’ancienne star du Real Madrid parvienne à marquer assez rapidement. Car à l’évidence, cela risque de vite le crisper…