Ita : Cristiano Ronaldo se met à bouder, la polémique enfle

Dans : Serie A.

Passablement énervé au moment de quitter le terrain lors de son remplacement pendant Juve-Milan, Cristiano Ronaldo fait énormément parler de lui en Italie.

Et pour cause, Sky Sports annonçait dès dimanche soir que la star portugaise de la Juventus Turin était déjà loin du Juventus Stadium au coup de sifflet final. Il n’en fallait pas plus pour créer une énorme polémique du côté du champion d’Italie, où il est de plus en plus évident que les relations ne sont pas cordiales entre Cristiano Ronaldo et son entraîneur Maurizio Sarri. Néanmoins, après la victoire de son équipe sur un faiblard Milan AC (1-0), l’ancien manager de Chelsea a tenté de désamorcer la bombe.

« Ronaldo, un problème ? Non, au contraire. Déjà, je le remercie de s'être mis à disposition alors qu'il n'est pas dans une condition physique exceptionnelle. J'ai préféré le remplacer car il ne me semblait pas très bien. Mais il a tout fait pour être prêt à jouer. Être énervé de sortir, c'est la normalité. Ça vaut pour tous les joueurs, surtout ceux qui ont fait des sacrifices. Si je vais lui tirer les oreilles ? Non, il y a un seuil de tolérance avec ceux qui essaient de tout donner… Cinq minutes de colère, ça me parait normal. Ca fait aussi plaisir à un entraîneur de voir un joueur furieux de sortir. C'est plus le contraire qui m'inquiéterait. Il a eu ce petit problème au genou, il a pris un coup à l'entraînement. Il a une petite gêne depuis. Il est dans un moment où il ne peut pas s'entraîner plus que ça. Il a du mal à frapper à 100% » a commenté le technicien italien. Reste à voir si cette explication suffira à calmer la polémique qui enfle en Italie depuis dimanche soir.