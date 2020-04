Ita : Cristiano Ronaldo, gros cafouillage sur son retour en Italie

Dans : Serie A.

Lundi après-midi, la presse portugaise annonçait que Cristiano Ronaldo devait rentrer mardi à Turin afin de préparer son retour avec la Juventus. Sauf que...

Rapidement parti avec sa famille vers le Portugal avant le confinement en Italie afin de venir au chevet de sa mère, hospitalisée à l’époque, Cristiano Ronaldo donne régulièrement de ses nouvelles via les réseaux sociaux. Et il y a quelques heures, le quotidien sportif portugais Record a annoncé que CR7 était désormais attendu mardi à Turin afin d’être prêt à reprendre l’entraînement dès que le gouvernement transalpin aura donné le feu vert à la Juventus et à la totalité des autres clubs italiens. Actuellement à Madère, la star portugaise devait emprunter un vol privé pour rejoindre d'ici 24 heures la capitale piémontaise sans sa famille, qui elle devait rester dans son logement près de Funchal.

Mais en début de soirée, la Juventus n’a pas du tout confirmé le retour de Cristiano Ronaldo, et Record a reconnu son erreur. Le média a précisé que le départ de CR7 n’était pas encore d’actualité, et que ce dernier allait prolonger son séjour à Madère avec sa compagne et ses enfants, tout en continuant son intense travail physique dans ses propres installations. Le joueur portugais est désormais attendu vers le 3 ou 4 mai en Italie, même s'il faut attendre la décision du gouvernement transalpin, le choix final concernant la reprise du Championnat d'Italie n'ayant pas été encore fait.