Ita : Cristiano Ronaldo fait la gueule, Sarri est foudroyant

Dans : Serie A.

Avant le très attendu match entre la Juventus et l'Atlético Madrid, l'entraîneur du club italien a été interrogé sur sa relation avec Cristiano Ronaldo suite au coup de sang de CR7 en Serie A. Maurizio Sarri a été clair et net.

En Espagne, tout ce qui concerne Cristiano Ronaldo fait encore beaucoup de bruit, la star portugaise étant un rival permanent de Lionel Messi. Et forcément, l’attitude de CR7 avec la Juventus, avant la trêve internationale, a provoqué de nombreuses rumeurs sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à Turin. Mécontent d’avoir été remplacé, le Portugais avait quitté le stade avant la fin d’un match de Serie A. Ce lundi, avant Juventus-Atlético, Maurizio Sarri a été interrogé par un journaliste espagnol sur une éventuelle brouille avec CR7.

Pour le technicien italien de la Juventus, l’attitude de Cristiano Ronaldo est non seulement compréhensible, mais en plus elle est très positive. « Je ne sais déjà rien des rumeurs qui circulent ici à Turin, alors vous imaginez bien que je n’ai aucune info sur ce qui se dit en Espagne. Ma relation avec mes joueurs est très bonne. Si les joueurs sont contrariés par un remplacement, c’est une chose positive. En particulier avec un joueur qui a tout gagné comme Cristiano Ronaldo. Cela signifie qu’il est toujours motivé. C’est très bien pour moi. Comme j’ai l’habitude de le dire, cela fait 25 ans que je vois des joueurs en colère après des remplacements. Donc ça ne me dérange pas », a expliqué un Maurizio Sarri très décontracté au moment d’évoquer le cas CR7.