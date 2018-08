Ita : Cristiano Ronaldo, c'est 55.000 maillots vendus, pas 500.000 !

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Quelques jours après l'annonce de la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus, le 12 juillet, tout le monde avait relayé une information totalement stupéfiante, à savoir que le club turinois avait déjà vendu 500.000 maillots floqués CR7. Mais ce dimanche, Tuttosport remet les choses en place. En effet, si la tunique de la Juventus avec le nom de Cristiano Ronaldo est désormais en rupture de stock, ce sont 55.000 maillots qui ont été vendus et non 500.000, ce qui fait tout de même 2 maillots à la minute.

Quoi qu'il en soit, les supporters de CR7 et de la Juventus vont désormais devoir attendre la fin du mois de septembre pour pouvoir de nouveau s'acheter un maillot vendu entre 90 et 140 euros. Tuttosport explique que le club piémontais avait passé commande à Adidas de ses maillots 2018-2019 avant de savoir qu'il allait pouvoir s'offrir la star portugaise. A ce rythme, la Juventus a tout de même déjà engrangé un peu plus de 6ME en merchandising et le retour des maillots CR7 en stock dans plus d'un mois va relancer la machine à cash.