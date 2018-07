Ita : Cristiano Ronaldo à la Juve provoque 48h de grève chez Fiat !

Dans : Serie A.

Les syndicats de Fiat n'ont pas apprécié que la famille Agnelli, qui possède à la fois la marque automobile italienne et la Juventus, dépense énormément d'argent pour s'offrir Cristiano Ronaldo, tout en offrant un salaire colossal à la star portugaise. Résultat, ce mercredi une grève a été annoncée chez Fiat de dimanche soir à mardi matin. Et dans un communiqué, l'USB (Unione Sindacale di Base) a justifié cette décision prise sans attendre.

« Il est inacceptable que pendant que l’on demande des sacrifices économiques énormes aux travailleurs pendant des années, on prenne la décision de dépenser des centaines de millions d'euros pour l'achat et le salaire d'un joueur (...) Tandis que les travailleurs et leurs familles se serrent la ceinture de plus en plus, le patron décide d'investir beaucoup d'argent sur un seul salarié. Est-il normal qu'une personne gagne des millions d’euros et que des milliers de familles n'atteignent pas le milieu du mois avec leur salaire ? (....) Les travailleurs de Fiat ont fait la fortune du propriétaire pendant au moins trois générations et en retour, ils ont toujours et seulement reçu une vie de misère. Le patron devrait investir dans des voitures qui garantissent l'avenir de milliers de personnes plutôt que d'en enrichir un seul », a indiqué l'USB pour justifier cette grève.