Ita : Cristiano Ronaldo a enfin grandi, ce joueur est soulagé

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Que ce soit en bien ou en mal, Cristiano Ronaldo n’a jamais laissé insensible dans les différents clubs où il est passé pendant sa carrière.

Depuis ses débuts en 2002 au Sporting CP, l’attaquant de 34 ans a marqué de son empreinte l’histoire de ses équipes. Que ce soit avec Manchester United (2003-2009), le Real Madrid (2009-2018) ou la Juventus (depuis 2018), CR7 a remporté de nombreux trophées. Toujours aussi régulier, avec plus d’une vingtaine de buts marqués chaque saison depuis plus de dix ans, l’international portugais s’est bonifié au fil du temps en tant qu’homme. C’est en tout cas ce que confie Gonzalo Higuain, qui rejoue avec Cristiano à Turin après l’avoir côtoyé au Real entre 2009 et 2013.

« Cristiano Ronaldo ? J'ai joué avec lui en Espagne. Beaucoup d'années ont passé. J'ai maintenant trouvé un autre joueur, une personne plus mature, avec sa famille... Je suis heureux de jouer avec lui à nouveau », a avoué, sur Fox Sports Argentina, le buteur de 31 ans, qui estime donc que sa relation avec CR7 est désormais apaisée, compte tenu du fait que Cristiano soit moins arrogant. Les deux joueurs auront à coeur de le prouver sur le terrain cette saison, avec des passes décisives et des buts l’un envers l’autre.