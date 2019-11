Ita : Antonio Conte reçoit un courrier qui inquiète la police

Dans : Serie A.

L'entraîneur de l'Inter a reçu au siège du club une enveloppe avec une balle de revolver, et ce n'est qu'une des menaces de mort qui visent Antonio Conte.

C’est le Corriere della Sera qui l’annonce ce samedi, Antonio Conte est désormais sous haute surveillance de la part des policiers milanais, son domicile et les bureaux de l’Inter étant également l’objet de plusieurs patrouilles quotidiennes. Car les autorités ont pris très au sérieux toute une série de menaces de mort reçues par l’entraîneur italien. Et la réception par Antonio Conte d’un courrier avec à l’intérieur une balle de revolver a décidé l'Inter à alerter les autorités. La police s’est saisie de l’enveloppe et de la balle afin de les soumettre à une expertise scientifique afin d’essayer d’identifier qui est derrière ces menaces.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Antonio Conte serait dans le collimateur d’un psychopathe qui agit seul. Même si du côté des policiers, on pense que ce genre d’individu ne présente qu’un risque très faible de passer à l’acte, il est évident que l’entraîneur milanais doit tout de même faire l’objet d’une protection attentive. Une éventuelle relation avec des récents incidents entre supporters de l’Inter et de Naples a été rapidement balayée.