Défié par son successeur, Cristiano Ronaldo ne se laisse pas faire

Décidément, Cristiano Ronaldo connaît des débuts difficiles avec la Juventus Turin. Pour son premier match de Ligue des Champions avec les Bianconeri, l’attaquant de 33 ans a reçu un carton rouge dès la demi-heure de jeu.

L’expulsion est certes sévère, mais elle ralentit encore un peu plus l'adaptation du Portugais qui avait dû attendre la 4e journée de Serie A pour ouvrir son compteur turinois. Rien à avoir avec les débuts de Cristiano Junior. De son côté, le fils de CR7, qui a également rejoint la Juve cet été, s’éclate dans sa nouvelle équipe. Celui qui rêve de dépasser le quintuple Ballon d’Or a notamment claqué un quadruplé pour ses débuts avec les U9. Pas de quoi inquiéter papa.

« C'est bien. J'espère qu'il deviendra comme son père. Lui, il dit qu'il sera encore meilleur mais je pense que ce sera difficile, a plaisanté l’ancien joueur du Real Madrid au micro de beIN Sports. Je suis content pour lui, il joue maintenant à la Juve et il s'adapte très bien. C'est plus facile pour lui que pour moi. Mais je vais continuer à travailler pour gagner des titres avec ce grand club. » Pas question de se faire voler la vedette par un fan de Lionel Messi…

Juventus Pulcini won 7-1 yesterday - Cristiano Ronaldo Jr. scored 4 of those goals on his debut. [TS] pic.twitter.com/AXZWsOPBBr