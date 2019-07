Cristiano Ronaldo pète un câble et s’en prend à la police

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Si Cristiano Ronaldo est le footballeur le plus populaire au monde, ce n’est pas seulement grâce à ses buts.

En dehors du terrain aussi, l’attaquant de la Juventus Turin montre une incroyable générosité, notamment auprès des supporters. En effet, le Portugais répond souvent aux sollicitations de ses fans et va même jusqu’à les défendre si nécessaire. On ne compte plus le nombre de fois où le quintuple Ballon d’Or s’est interposé entre un spectateur et des stadiers. Dimanche dernier par exemple, Cristiano Ronaldo a permis à un jeune supporter de suivre le match amical perdu contre Tottenham (2-3) près du banc turinois.

Bien sûr, l’ancien Merengue ne peut pas toujours protéger ses fans, à l’image de cet admirateur qui a réussi à passer la sécurité pour se rapprocher des Bianconeri pendant leur entraînement en Chine. Résultat, CR7 a préféré s’amuser de la situation en allant bousculer un policier ! Autant dire que la scène a bien amusé ses coéquipiers. En revanche, la victime du joueur a beaucoup moins apprécié, d’où le regard noir du policier, surpris de découvrir l’identité du perturbateur…