Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Il évite les embrouilles

Dans : Serie A, Foot Europeen.

À la surprise générale ou presque, Cristiano Ronaldo avait rejoint la Juventus l’été dernier dans le cadre d’un transfert de 100 millions d’euros.

Arrivé avec un statut de très grande star, sachant qu’il avait déjà tout gagné ou presque durant sa carrière, que ce soit à Manchester United, au Real Madrid ou avec le Portugal, CR7 s’est pourtant fait petit dans le vestiaire turinois. Désormais bien intégré au sein de l’effectif de la Juve, Cristiano a parfaitement su trouver sa place. Pas forcément difficile pour un joueur de sa trempe, qui a marqué 28 buts et délivré 10 passes décisives en 41 matchs cette saison. Auréolé d’une Serie A, le quintuple Ballon d'Or fait en tout cas l’unanimité auprès de ses nouveaux coéquipiers, et notamment dans l’esprit de Miralem Pjanic.

« Cristiano est un mec humble dans le vestiaire. Il est rentré dans le vestiaire en respectant tout le monde. Il a tout démontré sur le terrain. C’est aussi pour ça qu’il est très respecté chez nous. CR7 ou Messi ? Ce sont deux joueurs qui se respectent entre eux. Ils savent très bien qu’ils sont les deux plus grands joueurs de ces dernières années. Choisir entre les deux, c’est difficile, parce que ce sont des joueurs exceptionnels. Parler de Messi, Ronaldo… Aujourd’hui, on a la chance de les voir tous les deux, de voir ce qu’ils font, de prendre exemple. Pour les jeunes joueurs ou même pour nous qui les côtoyons tous les jours, ce sont des exemples à suivre dans leur manière de faire, de travailler », a avoué, dans le Canal Football Club, le milieu de la Juve, qui est donc agréablement surpris par le comportement de CR7. Considéré comme arrogant par certains, le joueur de 34 ans se démarque en fait par son humilité et son éthique de travail.