Coronavirus : La Série A officiellement suspendue !

Comme pressenti en fin d’après-midi, la Série A est officiellement suspendue comme l’a confirmé le Premier Ministre italien, Giuseppe Conte.

Troisième pays le plus touché par le coronavirus au niveau mondial, l’Italie est passé en zone rouge pour lutter contre le coronavirus, ce qui signifie que tous les habitants du territoire national sont invités à rester chez eux, sauf nécessité absolue. « Nous devons changer nos habitudes, nous n’avons plus le temps. Il n’y aura plus de déplacements sauf pour motifs de travail, état de nécessité ou motif de santé. Interdiction de rassemblement en public ou dans des locaux ouverts au public. Je m’apprête à signer un décret qu’on peut vulgariser en “restez chez vous”. On doit se sacrifier pour le bien de l’Italie » a indiqué le Premier Ministre italien, confirmant par ailleurs la suspension de la Série A et de toutes les compétitions sportives jusqu’à nouvel ordre.