Grèce : Le président du PAOK prend la parole

Il a fait la Une de tous les médias ce lundi. Ivan Savvidis, propriétaire du PAOK a marqué les esprits en faisant irruption en pleine folle fin de match sur le terrain de son équipe, qui venait de se voir refuser un but en pleine rencontre pour le titre face à l’AEK Athènes. Avec une arme à la ceinture qu’il faisait plusieurs fois mine de prendre, le président du club de Salonique a forcément permis de mesurer à quel point le football pouvait provoquer des réactions dépassant le cadre du sport, surtout en Grèce. Ce mardi, il a pris la parole sur le site officiel de son club.

« Je veux présenter mes excuses aux supporteurs du PAOK, à tous les amateurs grecs et à la communauté internationale du football », a fait savoir Savvidis, qui assure être descendu sur le terrain pour éviter des incidents et non les provoquer, ce qui ne semble clairement pas évident à la vue des images. En attendant, le championnat grec est suspendu, et cela pourrait perdurer alors que les débordements et problèmes extra-sportifs polluent le football en Grèce depuis plusieurs mois.