FIFA : Messi n°1 mondial, Pierre Ménès s’étouffe !

Décidément, la soirée FIFA The Best, qui s’est tenue lundi soir à Milan, fait beaucoup réagir. Et pour cause, l’absence de joueurs tels que Sadio Mané et Mohamed Salah dans l’équipe-type de la saison a interloqué supporters et observateurs, autant que la victoire finale d’un Lionel Messi pourtant très moyen en Ligue des Champions et en Copa America. Dans une vidéo publiée sur Yahoo Sport, Pierre Ménès a fait part de son incompréhension devant les résultats finaux et notamment devant le sacre du capitaine de Barcelone.

« Lundi, on a eu le droit à la fabuleuse élection de The Best. Donc The Best pour la saison 2018-2019, c’est Leo Messi. Leo Messi, éliminé en Ligue des Champions par Liverpool, inexistant à la Copa America, formidable en Liga, ça on ne peut pas lui retirer. Mais je pense qu’il y avait d’autres joueurs à récompenser cette année : Van Dijk qui a fait une saison magnifique en défense à Liverpool, Sadio Mané qui a gagné la Ligue des Champions, qui a été meilleur buteur du championnat d’Angleterre, qui a été finaliste de la CAN. Mais voilà, j’ai l’impression que tant que Messi et Ronaldo joueront au football, ils se partageront ce genre de trophées individuels parce qu’ils sont devenus les icônes du football d’aujourd’hui » a pesté le consultant de Canal Plus, franchement interloqué par les résultats. Qu’il se rassure, ce n’est pas le seul…