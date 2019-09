FIFA : Le prix du fair-play pour Marcelo Bielsa !

Dans : Foot Europeen.

La cérémonie FIFA The Best se poursuit à Milan ce lundi soir. Et tandis que Jürgen Klopp a été nommé entraîneur de la saison, Marcelo Bielsa a également raflé une récompense. Effectivement, le coach de Leeds United a été récompensé par le prix du fair-play. En fin de saison dernière, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille avait demandé à ses joueurs de laisser marquer Aston Villa après avoir inscrit un but à 11 contre 10 alors que le joueur adversaire était au sol. « El Loco » entre un peu plus dans l’histoire…