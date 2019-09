FIFA : Le onze de la saison dévoilé avec Mbappé et Ronaldo

Dans : Foot Europeen, PSG.

Comme chaque année, la FIFA dévoile le onze type de la saison lors de la cérémonie des Trophées The Best. Pas de grosse surprise cette année, si ce n’est le positionnement de certains joueurs puisque De Ligt est aligné en défenseur droit tandis que Hazard figure dans les milieux de terrain. Logiquement, Mbappé forme le trio d’attaque avec Ronaldo et Messi. Notons tout de même les absences de Salah ou encore de Mané…

Le onze de la saison FIFA : Alisson – De Ligt, Ramos, Van Dijk, Marcelo – De Jong, Hazard, Modric – Ronaldo, Mbappé, Messi