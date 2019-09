FIFA : Grillé par Messi, Cristiano Ronaldo riposte sur Instagram

Dans : Foot Europeen, Serie A, Liga.

Lundi soir, Lionel Messi a raflé le prix de meilleur joueur de la saison 2018-2019 lors de la soirée de gala FIFA The Best à Milan. En compétition avec Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo, l’attaquant du FC Barcelone a glané cette récompense pour la sixième fois, un record. Absent pour cette cérémonie, Cristiano Ronaldo, actuellement blessé, a riposté sur Instagram. Avec un message pour le moins énigmatique…

« Patience et persistance sont deux caractéristiques qui distinguent le professionnel de l'amateur. Tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Vous ne pouvez pas tout faire, mais faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser vos rêves. Et gardez à l'esprit qu'après la nuit vient toujours l'aube » a déclaré l’ancien attaquant du Real Madrid. Un message accompagné d’une photo de lui sur laquelle on peut le voir un livre à la main. Une riposte pour le moins étrange de la part de celui qui a toujours accordé une grande importance aux récompenses individuelles.