Euro 2020 : La France avec l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre

Dans : Foot Europeen, Equipe de France.

C'est ce dimanche midi qu'avait lieu à Dublin le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2020, lequel sera organisé dans 12 villes réparties dans toute l'Europe, c'était une volonté de Michel Platini lorsqu'il dirigeait l'UEFA. Rendu très compliqué par la création de la Ligue des Nations, mais également par des incompatibilités politiques et climatiques pour certaines équipes, ce tirage a rendu son verdict.

Et pour l'équipe de France, finaliste lors la dernière édition de cet Euro, et championne du monde en titre, la route vers cette compétition passera par l'Islande, que les Bleus avaient éliminé (5-2) en quart de finale de l'Euro 2016, la Turquie, l'Albanie, présent dans le groupe des Bleus en 2016, la Moldavie et enfin Andorre. Pour rappel, la finale aura lieu le 12 juillet 2020 à Wembley.