Eur : Messi, Cavani, PSG, OL, OM... Qui sont les meilleurs joueurs de la saison ?

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'observatoire du football a livré son classement des meilleurs joueurs de la saison au sein des cinq grands championnats européens.

La saison 2017-2018 touche à sa fin chez les clubs. Alors que la Coupe du Monde en Russie approche à grands pas, l'heure est donc au bilan. Et le CIES en a donc profité pour désigner les meilleurs éléments de l'année footballistique ayant disputé au moins 1 800 minutes dans le big-5 en cours de saison (1 440 pour l'Allemagne). Avec un indice « de performance » de 92.12, Lionel Messi figure en tête de ce prestigieux classement. L'attaquant argentin du Barça, auteur de 44 buts en 51 matchs, devance le Citizen David Silva (91.69) et le Turinois Paulo Dybala (91.37). Auteur d'une saison fantastique en Premier League, le Manchester City de Guardiola dispose de six joueurs dans le top 10.

Concernant la Ligue 1, le joueur le mieux classé est Edinson Cavani, et non pas Neymar, qui est le grand absent de ce classement, vu qu'il n'a joué que 1 796 minutes en L1 pour sa première saison au PSG. Vingt-et-unième avec 88.14, l'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain, meilleur buteur du championnat de France avec 28 réalisations, devance ses coéquipiers Adrien Rabiot (22e avec 88.12) et Dani Alves (24e avec 87.66). Le Lyonnais Nabil Fekir (32e avec 87.23) et le Marseillais Florian Thauvin (33e avec 87.15) suivent derrière. Au total, dix-neuf joueurs de L1 figurent dans les 100 premiers. Seule la Premier League (30 joueurs) et la Serie A (22 joueurs) font mieux. Mais concernant les jeunes nés après le 1er janvier 1996, la France est en tête, grâce à Kylian Mbappé (PSG, 37e), Houssem Aouar (OL, 77e), Malcom (Bordeaux, 92e) et Tanguy Ndombélé (OL, 93e). Preuve que les joueurs de la Ligue 1 ont réalisé une bonne saison.