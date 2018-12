Réunir Cristiano Ronaldo et Messi, Madrid va réussir ce coup fumant

Dans : Liga, Foot Europeen.

La fédération espagnole de football et la fédération sud-américaine de football, qui ont eu l’idée de faire disputer la finale retour de la Copa Libertadores à Madrid ce dimanche, ne s’attendaient pas à un tel succès.

Les deux instances ont été assaillies de demandes de billets pour cette rencontre, de la part des nombreux expatriés argentins vivants en Europe qui ne s’attendaient pas à une telle opportunité de voir ce choc des géants, même si les raisons ne sont pas enviables au départ. De nombreux joueurs professionnels évoluant en Europe tentent depuis d’obtenir leur billet, et c’est le cas de Lionel Messi, qui désire se rendre à Madrid pour suivre ce choc entre River Plate et Boca Juniors.

Et l’Argentin pourrait retrouver son vieux rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Selon AS, la superstar portugaise désormais à la Juventus, a également effectué une demande de billets, auprès de son ancien président Florentino Pérez. Ce dernier s’est bien évidemment exécuté, et selon le journal espagnol, il rêve d’assister à cette rencontre de gala avec à ses côtés, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En tout cas, si les joueurs et les clubs argentins ne sont pas convaincus par ce choc très loin de Buenos Aires, l’image serait certainement inoubliable pour Florentino Pérez, qui serait le centre du monde au sein de son stade Santiago Bernabeu.