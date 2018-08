Real : Successeur de Cristiano Ronaldo, Mariano relève le défi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Un an après son départ pour l’Olympique Lyonnais, Mariano Diaz revient au Real Madrid avec un statut différent.

Cette fois, l’attaquant espagnol n’est plus le jeune talent issu de la réserve, capable de dépanner l’équipe première si besoin. On parle désormais d’une recrue à 33 millions d’euros qui sera attendue au tournant par la presse locale et par les supporters merengue, surtout avec le maillot choisi. En effet, la Cadena COPE annonce que l’ancien Gone portera le célèbre numéro 7. Une décision ambitieuse dans la mesure où Mariano Diaz deviendra officiellement le successeur de Cristiano Ronaldo !

Rappelons également que cette tunique a appartenu à d’autres légendes madrilènes comme Raul ou Emilio Butragueño. Autant dire que ce maillot risque d’être lourd sur les épaules de l’avant-centre, récupéré pour ses qualités de finisseur, et qui devra se battre contre une rude concurrence pour espérer un temps de jeu correct sous les ordres de Julen Lopetegui.