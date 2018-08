Real : Sans Cristiano Ronaldo, Benzema pense enfin à ses stats

Dans : Liga, Foot Europeen.

Sauf rebondissement, le Real Madrid ne recrutera pas d’avant-centre avant la fin du mercato estival.

L’attaquant numéro 1 des Merengue cette saison, ce sera bien Karim Benzema. Le Français a déjà séduit le nouvel entraîneur Julen Lopetegui sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire puisque l’ancien Lyonnais joue parfaitement son rôle de cadre auprès des jeunes. On le sait, KB9 a toujours été altruiste. Mais pour sa dixième saison dans la capitale espagnole, la première sans Cristiano Ronaldo, le Madrilène va davantage s’occuper de ses performances individuelles.

« Je pense que j’ai pris beaucoup de maturité. J’ai étoffé mon jeu. J’ai pris beaucoup d’expérience dans le meilleur club du monde, a confié Benzema dans un entretien accordé à RMC Sport. Ça a été difficile au début. Je me suis toujours battu et je me suis fixé des objectifs de jouer, puis de très bien jouer dans ce club. Je suis un joueur qui prend année par année. Cette saison, je veux faire mieux que l’année dernière au niveau personnel puisque collectivement, c’était très bien. Je veux gagner d’autres titres. » A force d’entendre parler de ses statistiques insuffisantes, le banni de l’équipe de France a décidé de réagir.