Real : Ramos se donne deux ans pour remporter le Ballon d’Or

Dans : Liga, Foot Europeen.

Il faut croire que le Ballon d’Or remporté par Luka Modric l’année dernière a donné des idées à ses coéquipiers.

Longtemps dans l’ombre de Cristiano Ronaldo malgré leur réussite collective, les Merengue ont vu toutes les récompenses individuelles atterrir dans l’armoire à trophées du Portugais. Il aura fallu attendre l’édition 2018 pour voir Luka Modric mettre fin à ce phénomène. Du coup, Sergio Ramos ne s’interdit plus de rêver. En cas d’excellente saison avec des titres au Real Madrid, le défenseur central de 33 ans pense avoir son mot à dire.

« Je n’arrête jamais de rêver, a confié l’Espagnol à la presse locale. J’aimerais encore gagner avec le Real Madrid, ce serait de la folie de gagner une cinquième Ligue des Champions. Pareil avec la sélection, un Euro ou un Mondial... Le Ballon d’Or peut-être, c’est quelque chose qui est là, je ne sais pas s'il est proche ou loin. Si Cannavaro a réussi à le gagner, pourquoi pas ? Vous devez garder ce rêve d'un jeune garçon pour que cela puisse arriver. Quand mon corps n'aura plus rien à donner, je penserai à la retraite, mais je pense que je peux performer au plus haut niveau pendant encore deux ans. »

Van Dijk, Ramos valide

En attendant, Ramos sait qu’il ne remportera pas la prochaine récompense, plutôt promise au roc de Liverpool Virgil van Dijk. « Tout ce qui constitue des récompenses individuelles est très difficile à évaluer. Virgil Van Dijk est un excellent défenseur central, il a fait une très bonne saison. Il a du mérite, a validé le capitaine merengue. On parle toujours de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais que la fenêtre soit ouverte et que les autres joueurs gagnent, cela vous rend heureux. »

En effet, une hiérarchie plus homogène aurait sûrement profité à certains de ses compatriotes quelques années auparavant. « Il est vrai que dans le football espagnol, dans cette dernière génération, certains qui sont même déjà à la retraite n'ont pas de Ballon d'Or, cela fait réfléchir, a souligné Ramos, en pensant probablement à Andrés Iniesta ou Xavi. Le football est un sport collectif, la valorisation individuelle est très compliquée. Je pense que Van Dijk est un excellent défenseur. S'il gagne, vous devrez le féliciter, il a fait une belle saison. » La solidarité entre défenseurs...