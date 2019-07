Real : Perdu à Madrid, il remercie Benzema de l’avoir sauvé

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après le départ de Cristiano Ronaldo l’été dernier, Karim Benzema a pris une nouvelle dimension au Real Madrid.

Avec ses 30 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant français a pris ses responsabilités sur le terrain. Mais aussi dans le vestiaire auprès des plus jeunes. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a en effet pris Vinicius Junior sous son aile. Un geste que le Brésilien n’est pas près d’oublier, lui qui manquait de repères dans la capitale espagnole.

« J'étais un peu impressionné, a raconté l’ailier de 18 ans à O Globo. Quand je suis arrivé, il y avait peu de coéquipiers parce qu'ils étaient à la Coupe du monde en Russie. Il n'y avait que Bale et Benzema. Les deux m'ont très bien reçu. Le problème, c'est que je n'avais pas Casemiro ni Marcelo avec moi. Au début, c'était un peu compliqué parce que je ne comprenais rien à l'espagnol. » Heureusement pour l’ancien joueur de Flamengo, Benzema l’a bien aidé.

L’anecdote de Vinicius

« Dès le premier jour, il m'a conseillé et je me suis rapproché de lui. Il pense toujours aux autres, il a tout fait pour m'aider. Lors d'un match contre l'Atlético, je jouais mal, j'ai perdu un ballon et on a encaissé un but. Karim m'a "sorti" du match. Il est venu vers moi et m'a dit de rester en pointe pendant cinq minutes, le temps que je respire avant de revenir », s’est souvenu Vinicius, également bluffé par le professionnalisme de son coéquipier tricolore.