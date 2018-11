Real : On veut salir l'image de Sergio Ramos, il est indigné

Dans : Liga, Foot Europeen, Foot Mondial.

Ciblé par les Football Leaks vendredi soir pour une sombre histoire de dopage, Sergio Ramos est sorti de sa réserve pour se défendre.

Après la claque infligée par Eibar au Real Madrid samedi (3-0), le champion du monde 2010 a carrément crié au scandale, expliquant que certains journalistes voulaient salir son image avec cette polémique. Comme cela était très prévisible, Sergio Ramos nie en bloc et remet clairement en cause la fiabilité de la source, affirmant qu’il n'a jamais été contrôlé positif lors des tests antidopage.

« C’est un sujet difficile, compliqué. Je dois sortir de ma réserve et me défendre, avec mes avocats, contre ces allégations. J’ai passé entre 250 et 300 tests antidopage au cours de ma carrière, et je n’ai jamais été contrôlé positif, pas une fois, il n’y a jamais eu la moindre irrégularité. Nous savons de quel type de publications il s’agit. Ils nous ont menacé avec cette “info” il y a un mois et demi. Quand vous connaissez la vérité, vous n’avez pas peur des mensonges. C’est une tentative de salir mon image et ma réputation professionnelle » a lâché un Sergio Ramos très agacé, qui clame son innocence. Reste à savoir si un jour, nous connaîtrons la vérité absolue dans cette affaire…