Real : Mourinho rassure Zidane avec cet indice sur son avenir

Dans : Liga, Foot Europeen.

Depuis la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (3-0) en Ligue des Champions, Zinédine Zidane voit la presse se déchaîner.

Sans surprise, l’entraîneur du Real Madrid est jugé responsable du fiasco au Parc des Princes. A tel point que son licenciement est déjà évoqué dans les médias locaux, qui font de José Mourinho le favori en cas de changement de coach. Rappelons que le Portugais reste libre depuis la fin de son aventure à Manchester United. Le « Special One » attend donc une opportunité cette saison, mais ne se réjouit pas des récentes rumeurs autour de la Maison Blanche.

« Quand on parle de mon nom, cela ne me plaît pas, a réagi Mourinho pour la Cuatro. Je n'aimerais pas entraîner le Real Madrid parce qu'ils ont déjà un entraîneur. C'est comme ça, tu ne peux pas entraîner une équipe qui a déjà un entraîneur. Je peux parler avec respect du club, mais aussi d'un entraîneur qui est là et qui n'est pas n'importe qui dans l'histoire du Real Madrid. Tout cela ne me concerne pas. Je ne dis pas de bêtise et je ne raconte pas n'importe quoi. J'aimerais que les choses se passent bien et que tout s'arrange. » Au passage, le technicien a précisé qu’il prenait actuellement des cours d’allemand, au cas où…