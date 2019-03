Real : Mourinho fait déjà le ménage, 4 cadres dont Benzema dehors !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Malgré la rumeur Zinédine Zidane, José Mourinho reste le grand favori pour succéder à Santiago Solari au Real Madrid.

La presse locale voit l'entraîneur portugais débarquer dans les prochains jours, et ce peu importe le résultat contre Valladolid dimanche soir. Apparemment, le club madrilène s’est déjà entendu avec le technicien qui a pourtant exigé les départs de quatre cadres du vestiaire. En effet, Mourinho aurait réclamé les transferts de Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale et Karim Benzema !

Et selon les informations du média Soy Madridista, le président Florentino Pérez aurait accepté cette condition. Rien de surprenant en ce qui concerne le défenseur central, dont les relations étaient tendues avec le « Special One » lors de leur première collaboration à la Maison Blanche. Idem pour le Brésilien désormais remplaçant et annoncé à la Juventus Turin.

Pogba, plus jamais ça…

Quant à l’ailier gallois, ses performances décevantes agacent déjà tout le monde au Real. En revanche, le possible départ de l’ancien Lyonnais est plus surprenant. Mais on imagine que Mourinho a retenu la leçon de son échec à Manchester United, où il a notamment été victime d’un Paul Pogba trop influent à son goût. D'où sa volonté d'éjecter tous les cadres susceptibles de ne pas respecter son autorité.