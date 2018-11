Real Madrid : Vinicius Junior adulé, on verra dans deux ans

Dans : Liga, Foot Europeen.

Vinicius est le nouveau sauveur du Real Madrid, mais le coach intérimaire Santiago Solari n'a pas hésité à calmer l'euphorie autour du crack brésilien.

Après plusieurs apparitions en Liga et une bonne prestation contre Melilla en Coupe du Roi cette semaine (4-0), Vinicius a clairement sauvé Santiago Solari, le successeur provisoire de Julen Lopetegui, face à Valladolid samedi (2-0). Mais malgré le fait que l'entrée en jeu du joueur de 18 ans à la place d'Asensio (73e) a changé le cours d'un match bien mal engagé, avec un centre-tir de l'attaquant brésilien dévié par Kiko Olivas dans son propre but (83e) suivi enfin par un penalty de Ramos (88e), le coach de la Maison Blanche a refusé de s'enflammer.

« C'est fantastique que les médias, les gens, se passionnent pour lui. Vinicius a 18 ans et il a toute sa carrière devant lui. Donc, pour savoir quel genre de joueur il va être, il faut attendre au moins qu'il ait 20 ans. En attendant, c'est un membre comme un autre de l'effectif, avec des qualités évidentes, mais aussi des défauts tout aussi évidents, vu son âge et son manque total d'expérience en première division », a balancé, dans Marca, Solari, qui fait donc redescendre Vinicius sur terre, alors que l'ombre de Cristiano Ronaldo plane toujours au-dessus de Madrid. Sauf que le technicien argentin doit bien être content d'avoir mis fin à une série de cinq matchs sans victoire en Liga au Real... tout cela grâce au premier but de l'adolescent acheté pour 45 millions d'euros.