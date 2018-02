Real Madrid : Un joueur poussé vers la sortie, la réponse sèche de Zidane

Dans : Liga, Mercato.

Déjà en difficulté en fin d’année dernière, Zinedine Zidane avait effectué un choix fort en décidant qu’il n’avait pas besoin d’un seul renfort cet hiver sur le marché des transferts. Une attitude à Madrid, où une mauvaise passe entraine souvent des changements et des recrutements. Mais à l’heure où le Real peut déjà dire adieu au titre, quelques éléments peuvent se sentir mis de côté. C’est le cas d’Isco, annoncé sur le départ par la presse espagnole, pour qui « ZZ » n’a plus du tout confiance dans le milieu offensif. Oui, le temps de jeu d’Isco est en chute libre, mais non, il n’est pas poussé vers la sortie de la Maison Blanche, a affirmé le technicien français en conférence de presse.

« J'ai confiance en mon équipe et j'aurai toujours confiance en mon équipe, jusqu'au bout. Quand je commence une chose, je meurs avec ce que j'ai. Et je crois en ce que j'ai. Je veux Isco et je veux qu'il reste toute la vie ici parce qu'il m'enchante et est très bon. Tout ce qui est dit est un mensonge », a souligné un Zinedine Zidane très remonté et qui entend bien avoir un groupe le plus soudé possible à l’approche du match face au PSG.