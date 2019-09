Real Madrid : Spectaculaire et efficace, Aréola impressionne Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

En dépit de l’énorme montant de son transfert en provenance de Chelsea il y a un an, Thibaut Courtois ne fait pas l’unanimité au Real Madrid.

Et ce ne sont pas les trois buts encaissés face au PSG la semaine dernière en Ligue des Champions qui ont rassuré les socios. Même si le Belge est clairement le titulaire du poste pour cette saison, Zinedine Zidane l’a fait souffler ce mercredi et a ainsi permis à Alphonse Areola de débuter sous le maillot merengue. Avec succès, puisque le portier prêté par le PSG a participé activement à la victoire 2-0 de son équipe face à Osasuna, avec donc un blanchissage pour son premier match. En plus de cela, celui qui avait été prêté à Villarreal par le passé, a réalisé quelques actions spectaculaires, comme cette prise de balle à une main sur un centre très aérien.

Unreal one handed grab from Areola #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/GvIlGbUumd — jak (@jakkrm1) 25 septembre 2019

« Il fait partie de l'effectif, il a montré qu'on pouvait compter sur lui, ça c'est important pour moi. Le nombre de matches (qu'il jouera), on verra. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a été dynamique. Bien sûr qu'il a eu des beaux gestes mais il a été communicatif, dans son match, du début à la fin, même quand il s'est fait un peu mal, et ça, c'est top pour tout le monde. Ça veut dire qu'il est prêt », a livré un Zinedine Zidane qui a visiblement été très rassuré par la prestation du champion du monde.