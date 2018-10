Real Madrid : Mariano doit justifier les 35ME payés à Lyon et vite !

Dans : Liga, Foot Europeen, OL.

Nouvel avant-centre du Real Madrid, Mariano Diaz doit maintenant accepter de prendre ses responsabilités afin de déverrouiller une attaque madrilène en panne totale.

Arrivé au Real Madrid en provenance de l'OL le 29 août dernier, soit deux jours seulement avant la fermeture du mercato estival, Mariano Díaz a la lourde tâche de remplacer Cristiano Ronaldo. Le nouveau numéro 7 des Merengue a désormais pour mission première de ramener la Maison Blanche vers le chemin du but, qui n'a plus été trouvé au Real depuis le 22 septembre dernier...

Restant sur quatre matchs sans victoire, dont trois défaites, l'équipe de Lopetegui a besoin d'un sauveur. Et alors que Bale et Benzema sont toujours aussi irréguliers, le Mundo Deportivo estime que c'est l'heure de l'ancien Gone. Buteur pour la première fois contre la Roma en Ligue des Champions, Mariano doit désormais réussir à s'imposer en tant que titulaire afin de renverser la vapeur dans cette période compliquée pour le triple champion d'Europe. Première réponse attendue au retour de la trêve internationale d'octobre, contre Levante samedi prochain au Bernabéu.