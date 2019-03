Real Madrid : Dossier bouclé, José Mourinho est bouillant pour signer tout de suite

Dans : Liga, Foot Europeen.

Les jours de Santiago Solari sont comptés depuis l’élimination face à l’Ajax Amsterdam, dans la foulée de celle en Coupe du Roi et de la perte quasiment irrémédiable du titre en championnat.

Avec un tel bilan, l’entraineur madrilène peut déjà se chercher un nouveau point de chute, ce qui laisse un peu de temps à Florentino Pérez pour trouver son successeur. Le président madrilène a tenu ce jeudi une réunion avec son bras droit José Ángel Sánchez, et celle-ci a duré plus de quatre heures. Au final, Goal révèle que la solution de ramener Zinedine Zidane ne pouvait pas tenir la route, le Français n’étant pas chaud pour récupérer son poste si peu de temps après son départ.

En revanche, José Mourinho est, lui, prêt à vivre ce come-back. Viré de Manchester United mais toujours très apprécié à la Maison Blanche, l’entraineur portugais est vu comme l’homme idéal pour remettre tout le monde dans le bon sens après cette saison qui s’annonce décevante. L’arrivée du « Special One » pourrait même être plus rapide que prévue puisque le média assure que tout le monde s’active pour provoquer sa signature à Madrid dès la semaine prochaine, afin de terminer la saison en tant que responsable en chef de l’équipe, et surtout préparer la suivante au niveau du mercato.