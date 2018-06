Real Madrid : Avec son doublé, Gareth Bale vaut aussi cher que Neymar

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane, Gareth Bale a néanmoins su tirer son épingle du jeu en fin de saison, grâce notamment à son époustouflante prestation en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool.

L’ailier gallois a clairement sauvé sa saison avec cette performance, mais son avenir au Real Madrid n’est pas garanti pour autant. L’ancien joueur de Tottenham a des courtisans en Premier League, et même en Allemagne où le Bayern Munich le suivait au printemps, même s’il attendra certainement de connaître le nom du futur entraineur pour se faire une idée plus précise de son avenir. La décision de Cristiano Ronaldo pourrait aussi être pris en compte, histoire que le Britannique sache ce qui l’attend la saison prochaine s’il venait à rester au Real Madrid.

De toute façon, pour aller le chercher, les candidats vont devoir faire d’énormes efforts. Son doublé en finale de la Ligue des Champions a revigoré les prétentions du Real Madrid, et selon le journal espagnol ABC, le champion d’Europe demanderait tout simplement 222 ME pour laisser filer Gareth Bale. Cela n’aura échappé à personne, il s’agit d’un montant similaire à celui payé par le PSG pour récupérer Neymar l’été dernier. Une grande ambition financière pour la Maison Blanche, même s’il y a peu de chances que le transfert du Gallois monte aussi haut. Mais avec cette mise à prix, le Real Madrid s’offre surtout la possibilité de faire un bénéfice sur Gareth Bale, acheté pour précisément 101 ME en 2013.