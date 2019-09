Real : Hazard se fait déjà allumer... par un coéquipier !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Samedi après-midi, le Real Madrid venait à bout de Levante grâce notamment à un doublé de Karim Benzema (3-2). A l’occasion de ce match, les supporters madrilènes ont surtout pu apercevoir Eden Hazard pour la première fois puisque l’international belge est entré en seconde période. S’il ne s’est pas montré décisif, il a déjà fait apprécier sa qualité technique sur quelques actions. Néanmoins, après le match, son partenaire en sélection Thibaut Courtois lui a tiré les oreilles.

« Je me suis un peu énervé contre lui parce qu’il a perdu le ballon avec deux talonnades dans notre camp, et que ça fait la différence » a indiqué l’ancien gardien de Chelsea et de l’Atlético de Madrid dans les colonnes de Marca. Le nouvel ailier gauche du Real Madrid est donc prévenu, il n’a pas le droit à l’erreur au Real Madrid, où ses moindres erreurs seront vivement critiquées. Une mise en garde bienvenue à quelques jours d’un match décisif face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Où le Belge sera peut-être titulaire…