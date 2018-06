Real : Cristiano Ronaldo vendu, impossible selon ce joueur

Dans : Liga, Mercato.

Depuis la finale de la Ligue des Champions gagnée par le Real Madrid contre Liverpool (3-1), l’avenir de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole semble très incertain. Effectivement, le Portugais a jeté un épais brouillard sur la suite de son aventure chez le champion d’Europe en titre et ce dernier a bien du mal à se dissiper. Une situation qui préoccupe les dirigeants du Real Madrid, mais également les joueurs de l'effectif merengue. La preuve, Marco Asensio a confié toute son inquiétude au sujet de l’avenir de CR7 dans les colonnes de Marca.

« Je ne peux imaginer une seule seconde jouer sans lui. Cristiano Ronaldo a été et sera toujours très important pour nous. Je crois que le Real Madrid et lui doivent continuer main dans la main à l'avenir » a confié l’ancien joueur de l’Espanyol Barcelone, qui disputera la Coupe du monde avec l’Espagne… et qui croisera la route du n°7 du Real Madrid le 15 juin à l’occasion d’un choc explosif entre la Roja et le Portugal. Mais ce jour-là, le mercato ne sera pas la préoccupation première des deux hommes…