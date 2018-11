Real : Cristiano Ronaldo parti, Bale a eu du mal à s’en remettre

Dans : Liga, Foot Europeen.

Malgré le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin cet été, le Real Madrid s’estimait capable de poursuivre sur sa lancée.

Sans recrue du même calibre, l’objectif était de permettre aux autres joueurs de s'affirmer. On pense notamment à Karim Benzema et surtout à Gareth Bale, qui n’a jamais vraiment répondu aux attentes à la Maison Blanche. Et le départ du Portugais n’a pas changé la donne. C’est même le contraire selon Jonathan Barnett. « Cristiano Ronaldo a été une perte importante pour le Real Madrid. Gareth Bale adorait jouer avec lui, a confié l’agent du Gallois à Tuttosport. Mais il est content d’être dans une top équipe. »

Mais désormais, la Vieille Dame représente une menace pour la suprématie du Real. « La Juve s’est renforcée et depuis le transfert de Cristiano Ronaldo, les champions partout dans le monde étudient la Serie A. Ils la regardent avec des yeux différents », a commenté le représentant de Bale, ouvert à un départ en Italie. « Pour le moment, il est heureux à Madrid, a-t-il assuré. Si je pense au futur, cependant, rien n’est impossible. » Après le départ de CR7, pas sûr que le Real commette à nouveau l’erreur de laisser filer un joueur majeur.