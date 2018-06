Real : Cristiano Ronaldo fixe un ultimatum pour rester au mercato

Dans : Liga, Mercato.

En froid avec la direction du Real Madrid depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo pourrait rester dans sa Maison Blanche à une seule condition.

« Je parlerai bientôt pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté. C'était bien de jouer dans ce club. Mais je ne dis pas que je vais forcément partir. Vous verrez ». Le 26 mai dernier, après la victoire du Real en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool (3-1), Cristiano Ronaldo parlait de Madrid au passé. Depuis, les choses ne se sont pas arrangées entre les deux parties. Si CR7 est actuellement en Russie pour jouer la Coupe du Monde, l'international portugais semble décidé à faire ses valises durant le mercato d'été. La faute à un supposé manque de respect de la part de Florentino Pérez. En 2017, suite au doublé du Real en C1, le président de la Casa Blanca avait accepté de revaloriser le salaire de CR7. Une première offre a donc été transmise en avril dernier, mais elle a été refusée.

Après sa belle fin de saison, Cristiano s'attendait par conséquent à une nouvelle proposition rehaussée. Le Real lui a donc offert un nouveau contrat avec un salaire annuel de 25 millions d'euros, pouvant aller jusqu'à 32,5 ME en cas d'objectifs atteints. Ce qui ne suffit pas au joueur de 33 ans, qui réclame 30 ME de salaire fixe par an pour rester à Madrid la saison prochaine, selon le Mundo Deportivo. Autant dire que le petit protégé de Jorge Mendes a lancé un bras de fer avec les Merengues, qui refusent de le placer au niveau des émoluments de Messi et de Neymar. Son départ du Real après le Mondial serait donc inéluctable si les choses restent en l'état. Mais Pérez a tenu à prévenir Mendes et Cristiano que son potentiel transfert se ferait à... un milliard d'euros, soit le prix de sa clause libératoire.