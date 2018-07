Real : Cristiano Ronaldo dit « adios » aux fans du Real

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Sur le site officiel du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a publié une émouvante lettre d’adieu aux supporters du club merengue. Pour rappel, le transfert du Portugais à la Juventus Turin pour plus de 100ME a été officialisé par le Real Madrid ce mardi, en fin d’après-midi.

« Ces années au Real Madrid, et dans la ville de Madrid, ont sans doute été les plus heureuses de ma vie. Je ressens uniquement de la gratitude pour ce club, cette ville. Je ne peux que les remercier pour tout l’amour qu’ils m’ont témoigné. Cependant, je pense que le temps est venu pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. C’est pour cette raison que j’ai demandé au club d’accepter mon transfert. Je demande à tout le monde, et en particulier à nos supporters, de comprendre mon choix » a expliqué Cristiano Ronaldo, en quête d’un nouveau challenge et qui va donc signer en faveur de la Juventus Turin en début de semaine prochaine.