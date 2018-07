Real : C'est « inévitable », cette star va remplacer Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato, Premier League.

Suite au transfert très surprenant de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, le Real Madrid doit réagir et s’activer pour remplacer le Portugais. Plusieurs noms reviennent avec insistance, notamment ceux de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais les deux Parisiens semblent difficiles à déloger cet été. Ainsi, c’est Eden Hazard qui pourrait bien être le successeur de CR7 dans la capitale espagnole. Rédacteur en chef du Daily Mirror, Andy Dunn estime même que ce transfert est quasiment « inévitable », d’autant que le capitaine de la Belgique a déjà clamé plusieurs fois son amour pour le Real Madrid.

« Le transfert d’Eden Hazard ? Je trouve cela presque inévitable. Regardez comment l’un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde, Luka Modric, s’est développé depuis qu’il est allé au Real Madrid. Il était un grand joueur quand il était avec Spurs, mais il est un joueur de haut niveau maintenant parce qu'il joue avec les meilleurs joueurs du monde dans une équipe qui domine la Ligue des Champions. Pourquoi Eden Hazard ne veut-il pas jouer pour le Real Madrid ? Il y a une ouverture avec le départ de Cristiano Ronaldo et il a raison de dire qu'il a passé six ans à Chelsea où il a été excellent. En plus de cela, il doit passer par un nouveau changement d’entraîneur. Dans ses propos, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas très ravi de passer d’Antonio Conte à Maurizio Sarri, et il a rendu hommage à Conte. Il peut aller dans un club comme le Real et s'épanouir encore plus » a-t-il confié. Reste désormais à savoir si Chelsea et le Real Madrid parviendront à s’entendre sur le transfert du joueur, les Blues n’étant pas spécialement vendeurs…