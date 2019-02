Real : Benzema libéré sans Cristiano Ronaldo, le Real fait une confidence

Dans : Liga, Serie A, Foot Europeen.

Encore buteur contre Alavés dimanche soir à Santiago Bernabeu, Karim Benzema est un joueur qui a retrouvé l’efficacité cette saison. En effet, l’international français compte désormais 17 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues en 2018-2019. C’est déjà mieux que la saison passée, où l’ancien buteur de l’OL n’avait fait trembler les filets qu’à 12 reprises. Il faut dire que depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin au dernier mercato estival, l’avant-centre de 31 ans est l’atout offensif numéro un du Real Madrid.

Et cela lui fait un bien fou à en croire un proche du club merengue, dont les propos ont été relayés par le journal L’Equipe. « Durant neuf ans, Benzema a regardé vers Ronaldo pour lui donner la balle, aujourd’hui c’est le but adverse qu’il cherche » a confié ce membre de l’encadrement du Real Madrid. Reste désormais à voir si le champion d’Europe en titre continuera à remplir son armoire à trophées sans le Portugais. C’est moins sûr, et cela malgré l’efficacité retrouvée de Karim Benzema, lequel a la confiance absolue de son entraîneur Santiago Solari depuis le début de la saison.