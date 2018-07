Real : Benzema désigné comme le futur Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Mercato.

Partira, partira pas ? Ces derniers jours, Karim Benzema est régulièrement à la Une des journaux italiens.

Et pour cause, l’international français du Real Madrid est annoncé dans le viseur de Naples, mais également du Milan AC. En effet, le club lombard apprécierait beaucoup l’ancien attaquant de l’OL et rêverait de le recruter. Mais avec le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin, il n’est pas certain que le champion d’Europe en titre accepte de se séparer de « KB9 ».

C’est d’ailleurs en ce sens que vont les informations du journal AS. Selon le média pro-Real, le nouveau coach Julen Lopetegui aurait prévenu Karim Benzema : il compte sur lui pour la saison prochaine, et veut en faire son leader de l'attaque ! Il souhaiterait également le promouvoir comme l'un des cadres de son équipe. Des informations qui devraient logiquement calmer les intérêts des cadors italiens, qui aimeraient tant s’offrir celui qui avait ouvert le score contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions il y a deux mois.