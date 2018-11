Real : Après Cristiano Ronaldo, Benzema s'est trouvé un nouveau complice

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin cet été, Karim Benzema a pris une nouvelle dimension au Real Madrid.

L’avant-centre français se sent capable de succéder à CR7 sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. En effet, l’ancien Lyonnais s’affirme davantage dans son rôle de cadre. C’est pourquoi KB9 a pris le jeune Vinicius Junior sous son aile cette saison. Autant dire que l’attaquant brésilien apprécie cette particulièrement cette attention, lui qui a tenu à remercier Benzema.

« Il m’a très bien accueilli, il m’encourage toujours, à chaque fois davantage. Pas seulement par les mots, mais aussi sur le terrain, a confié l’ancienne pépite de Flamengo, dans des propos relayés par Globoesporte. A chaque fois que je joue avec lui, il me conseille pour que je fasse les meilleurs choix, il me transmet de la confiance. Je suis plus tranquille pour jouer. Pas seulement lui, Marcelo et Casemiro aussi. Avec la confiance de tous, je peux jouer comme je le faisais au Brésil, ça n’a pas de prix. »

Vinicius rend hommage à Benzema

« Je veux arriver ici et faire de mon mieux. A chaque fois que je joue avec lui, la plupart des actions sont des échanges entre lui et moi. Il me donne toujours de bons ballons, il joue avec une grande facilité, a encensé la recrue merengue. C’est un crack, qui joue depuis longtemps au Real Madrid, et en arrivant ici à 18 ans, avoir le soutien de Benzema, il n’y a pas mieux. » Déjà complices, ces deux attaquants pourraient former un duo redoutable dans les mois à venir.