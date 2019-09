PSG, Monaco, Real… Mourinho a fait le tri parmi ses prétendants

Dans : Liga, PSG, Monaco.

Libre depuis son licenciement à Manchester United en décembre dernier, José Mourinho n’a toujours pas rebondi.

Pourtant, l’entraîneur se montre impatient lorsqu’il évoque son avenir dans les médias. Le Portugais serait-il oublié sur le marché des coachs ? Pas du tout. Si l’on en croit Goal, le « Special One » attend la bonne opportunité et se permet de refuser de nombreuses propositions. Parmi les équipes recalées ces derniers mois, on retrouverait Schalke 04, Wolfsburg, le Milan AC et l’AS Monaco ! Il faut dire que la politique monégasque ne correspond pas du tout aux ambitions de Mourinho.

Non, l’ancien manager de Chelsea espérait plutôt un appel du Bayern Munich, de la Juventus Turin, de Tottenham ou du Paris Saint-Germain. Mais pour différentes raisons, aucun de ces clubs ne l’a contacté. C’est pourquoi le technicien ne rêverait que d’un retour au Real Madrid, où Zinédine Zidane est annoncé sur sa sellette à la moindre contre-performance. Mais pour le moment, la Maison Blanche étant leader de Liga après 6 journées, le Français semble solidement installé.