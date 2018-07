Officiel : Clément Lenglet signe au FC Barcelone

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Un Français de plus au FC Barcelone. Clément Lenglet s’est engagé pour le club catalan ce jeudi après-midi, le jour même où une autre recrue, Arthur, a été présentée à la presse. Le défenseur français arrive en provenance du FC Séville, et pour se l’offrir, le champion d’Espagne a tout simplement déboursé le montant de sa clause libératoire, à savoir 35,9 ME.